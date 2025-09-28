Miki Núñez hace vibrar Tàrrega en Lo Closcamoll

Un momento de la actuación de Miki Núñez anoche en las piscinas de la capital del Urgell. - LAIA PEDRÓS

La celebración del décimo aniversario de Lo Closcamoll superó todas las expectativas ayer en Tàrrega. El concierto especial de Miki Núñez se convirtió en una auténtica fiesta para todo la familia que llenó de público el recinto de las piscinas, con más de 750 personas, y confirmó, una vez más, al festival como referente musical familiar en Ponent. Desde la organización, la comisión de AgratKids de la asociación Agrat, se mostró “muy satisfecha” con la buena respuesta del público, después que en los últimos días se animase la venta de entradas.

El exconcursante de Operación Triunfo y ya artista consolidado hizo cantar y bailar a los asistentes con un repertorio cargado de energía y optimismo. La actuación de Nuñéz, que empezó cuando pasaban unos minutos de la 20.30 horas, se completó con diferentes propuestas durante la tarde como la música de dj Trapella. De nuevo, Lo Closcamoll estuvo adaptado y fue plenamente accesible e inclusivo para personas con movilidad reducida y con diversidad auditiva. También había adaptaciones para personas con diversidad cognitiva.

Lo Closcamoll, que desde hace diez años apuesta por acercar la música en directo al público familiar, vivió ayer uno de los momentos más emotivos de toda su trayectoria.