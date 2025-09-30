Centenares de personas en el Festival Riada de Campo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Campo, en la Ribagorza oscense, acogió el sábado con centenares de participantes la tercera edición del Festival Riada, nacido en 2023 para recordar la movilización vecinal en los año 80 que evitó que esta zona fuera inundada con la construcción de un pantano, que en aquel momento iba a ser el mayor del Estado. Además de la emisión del documental Por una montaña digna, la jornada reivindicativa contó con una exposición de fotos históricas y recortes de la prensa de la época; una comida popular en el local social y actuaciones musicales hasta la madrugada con Ronda La Craba, Birrólogos, Ni Zorra!, Mallazo y Escombro. Los organizadores agradecieron la presencia del Movimiento por una Montaña Digna.