Cinco yacimientos ibéricos de Ponent abren al público

Como cada año, el primer fin de semana de octubre se presenta una gran oportunidad para conocer cómo era la gente que vivía en la Catalunya de hace 2.200 años. El Cap de Setmana Ibèric, que impulsa el Museu d’Arquelogia de Catalunya, llegará este próximo sábado y domingo a su 25 edición. En Ponent, serán cinco los enclaves que abrirán sus puertas y organizarán actividades divulgativas.

Els Estinclells de Verdú organizará visitas guiadas al poblado ibérico (sábado 11.30, y domingo 10.00 h). Además, el sábado (17.00) contará con un taller de demostración del proceso cerámico de la época y otro (19.00) de la artesanía del vidrio, mientras que el domingo (12.00) será el turno del proceso de vino envejecido en ánfora. Además, ambos días al mediodía se ofrecerá un plato de cocina ibérica en el menú del Restaurant Magic’s Verdú.

En Els Vilars de Arbeca se han previsto visitas guiadas ambas jornadas (10.00); visitas teatralizadas el sábado (11.00 y 12.30) y feria-degustación de productos locales. La necrópolis de Almenara, en Agramunt, ofrecerá una visita guiada el domingo (11.30). En Gebut (Soses), será el sábado (10.30 y 12.00), mientras que el domingo (mismas horas) las visitas serán teatralizadas. Y El Molí d’Espígol de Tornabous ofrecerá visitas el sábado (12.30 y 17.00) y domingo (12.30), así como talleres de excavación (ambos días a las 11.00).