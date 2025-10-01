Escribir para sanar una herida del pasado

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La maestra leridana Esther Canelles se ha estrenado como escritora a sus 41 años con Frágil, una novela autoeditada con tintes autobiográficos que aborda las relaciones tóxicas y el maltrato psicológico. El proyecto nace de una experiencia personal del pasado de la autora, así como de la necesidad de transformar esas vivencias en literatura y explotar su inclinación por la escritura. La novela, de género romántico, es además la primera entrega de la trilogía titulada El viaje de Estela. “La segunda ya está acabada, ha pasado por una ‘lectora cero’ y ahora la estoy reescribiendo antes de enviarla a la correctora”, detalla. El primer libro está disponible en Amazon en formato en papel y en digital, y está prevista la publicación de una versión en inglés y otra en catalán.

La escritora explica que Frágil contiene pasajes duros que reflejan la dificultad de salir de una relación abusiva. “Quiero avisar a la gente de que esté alerta ante las primeras alarmas, a esa intuición que te dice de que no sigas por ese camino”, explica. “Muchas veces aceptamos que nos traten de cierta manera por miedo a no ser amados, y acabamos atrapados en una dependencia cada vez mayor hacia la otra persona”, señala. La obra también busca ser un espejo para los lectores. “Me gustaría que quien se sienta identificado con lo que vive la protagonista pueda verlo claro, que le sirva para poner límites también en su vida personal antes de que sea tarde. Si alguien te quiere, te aceptará tal como eres y no necesitará controlarte”, afirma.

Presentación en Lleida

Canelles presentará Frágil el 4 de noviembre a las 18.00 en el Casal de la Dona de Lleida, en el marco de una actividad vinculada a la no violencia que unirá literatura y reflexión social.