Vuelve el Aplequet este domingo: todos los horarios que tienes que saber

Les peñas del Aplec del Caragol de Lleida se vuelven a reunir este domingo, en su 42.ª edición, en los Campos Elíseos para celebrar el Encuentro de Grupos de Otoño, conocida como el Aplequet.

Les actividades empezarán a las 10 de la mañana con competiciones de bolos y parchís y con la charanga Nunca Tocamos Bien. Al mediodía llegará el espectáculo Kuntur de la compañía Centro de Títeres de Lleida, que obtuvieron el premio Dragón De Or Fecoll 2024 de la 35.ª Feria de Teatro de Títeres de Lleida. A partir de las 13.00 se hará el vermú delante del pabellón 3. A continuación, y antes de la comida de hermandad de las peñas, se entregarán los premios de las competiciones de la mañana. Por la tarde, el grupo Cafè Latino ofrecerá una sesión de baile a partir de las 17.30 horas hasta que acabe la jornada.

Este encuentro va ganando peñistas en cada edición. El año pasado el Aplequet reunió a 86 peñas, un 72% de las peñas federadas, congregando a un total de 4.100 peñistas.

