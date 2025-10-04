La revista de estudios del Pla ‘Mascançà’ ya tiene 16 volúmenes

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell acogió la noche del jueves la presentación del número 16 de la revista Mascançà, con quince reportajes incluidos en las Jornades d’Estudis de Sidamon. Destacan las investigaciones de Pol Galitó sobre la Guerra Civil en el Front del Segre, o de Esteve Mestre sobre el Canal d’Urgell, junto a trabajos sobre antifascismo femenino, genealogía o deportados de Torregrossa en los campos de concentración nazis.