Pelea con armas blancas entre jóvenes en Tàrrega

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Varios jóvenes se pelearon la madrugada del domingo en la avenida Catalunya de Tàrrega y al menos uno de ellos esgrimió un arma blanca. Los Mossos d’Esquadra fueron alertados de la reyerta a las 6.48 horas en las inmediaciones de un local de ocio nocturno y hasta el lugar acudieron varias patrullas. Sin embargo, a su llegada el altercado ya había finalizado y nadie denunció lo ocurrido.

El vídeo de la pelea, de una duración de unos cuatro minutos, se ha hecho viral y en las imágenes se pueden ver las agresiones y a una decena de jóvenes. Vecinos de la zona expresaron ayer su preocupación por la seguridad del entorno. A la Policía Local no le consta ninguna denuncia.

Cabe recordar que en agosto hubo un apuñalamiento mortal en la ciudad. El presunto agresor de 17 años ingresó en un centro. La víctima tenía 18 años.