Fin a un XX Musiquem Lleida! lleno de vitalidad

El Festival Internacional Musiquem Lleida! concluyó ayer su edición número veinte tras tres jornadas de intensa actividad en las cuales ha acercado música de calidad a calles, plazas y otros espacios emblemáticos de la ciudad. Concretamente, desde el pasado viernes hasta ayer, el certamen ha ofrecido más de una decena de conciertos gratuitos.

El Auditorio Municipal Enric Granados fue ayer por la tarde el escenario del concierto de clausura, como es tradición, con el programa especial Cor² Bach & Gjeilo, que bajo la dirección de Albert Cabero Olaya y Marc Díaz Callao, reunió la Coral Shalom –entidad fundadora y organizadora del certamen– y el Cor Cererols, conjunto vocal e instrumental catalán especializado en música antigua y contemporánea. La presidenta de la Coral Shalom, Teresa Coca, hizo un balance muy positivo de esta edición, destacando la gran afluencia de público y el retorno entusiasta de espectadores y voluntarios, así como la calidad y la variedad de las propuestas musicales. Además, Coca subrayó que “llegar a veinte ediciones es un motivo de orgullo y un estímulo para continuar”.

Horas antes, el edificio del Rectorat de la Universitat de Lleida y la plaza Paeria fueron los protagonistas de la última sesión matinal. El dúo de lied Mireia Tarragó y Marc Serra abrieron la jornada con un repertorio de alta exigencia expresiva que puso en valor la complicidad entre voz y piano, una de las formaciones más apreciadas en la música vocal europea.

A continuación, la energía de la Al Raso Bluegrass Band llevó una cata de folk y bluegrass norteamericano en la plaza Paeria, con una gran complicidad del público. La sesión cerró con el dúo de pianistas Juan Lara y Carlos Bujosa, especialistas en repertorio para cuatro manos, en el escenario del Rectorat.