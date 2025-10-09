Un Jazztardor sin fronteras

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La 32ª edición del Jazztardor, el festival internacional de jazz de Lleida, que se celebrará del 26 de octubre al 28 de noviembre, presentó ayer su cartel, encabezado por artistas reconocidos internacionalmente como el cubano Eliades Ochoa, ganador de un Grammy y una de las estrellas de Buena Vista Social Club. Su concierto está previsto el 7 de noviembre en el Auditori Municipal Enric Granados. Además, el certamen combinará propuestas clásicas con vanguardistas con el objetivo de atraer tanto a público ‘principiante’ como auténticos melómanos del género.

El acto de presentación tuvo lugar en la sala Alfred Perenya y contó con la presencia del director artístico del Jazztardor, Josep Ramon Jové; la concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch; y el director del Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez. Otra de las figuras destacadas del certamen es el pianista balear Marco Mezquida, quien presentará el 28 de noviembre en el Auditori su proyecto sobre Maurice Ravel –amigo del leridano y también pianista Ricard Viñes– en un concierto en colaboración con el Any Viñes.

Jové apuntó que el festival destaca por su eclecticismo y subrayó nombres como el trombonista Dan Barrett (20 de noviembre, Cafè del Teatre), colaborador habitual del cineasta Woody Allen; o el dúo formado por Jordina Millà y Barry Guy (14 de noviembre, Auditori) –cuyo concierto Jové describió como “la propuesta más atrevida de la edición”–, así como otras propuestas de diversos estilos y tendencias dentro del abanico del jazz y las músicas improvisadas.

En total, están previstos una veintena de conciertos que tendrán lugar en diferentes salas de Lleida ciudad, así como el Castell del Remei (Penelles), el Celler de Sanui, Cervera, Guissona o La Pobla de Cérvoles. La programación completa se puede consultar en jazztardor.cat.