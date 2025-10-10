Solidaridad en Les Borges con el festival Sam Sam

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach; el alcalde de Les Borges Blanques, Josep Ramon Farran, y el presidente de Acció Sam Sam, Xavier Seguro, presentaron ayer el Sam Sam Festival 2025 que se celebrará en la capital de Les Garrigues mañana con 12 horas de música en el Pavelló de l'Oli. El objetivo es recaudar fondos para el proyecto educativo impulsado por Ferran Sans en los barrios Sam Sam III y Baraka, situados en Dakar (Senegal), así como para la ayuda humanitaria a la población de Gaza a través de Metges sense Fronteres. Las primeras actuaciones comenzarán a las 17.30 horas y la organización prevé la presencia de más de 500 personas. El cartel de esta primera edición cuenta con una programación musical diversa con CRIM, Reincidentes, Albertucho, Rapsuskei, Jessica Abu Project, Pork Chop Boys o AfroPunk Collective.

Rufach destacó que el festival demuestra cómo la cultura y la música “pueden ser herramientas poderosas de transformación social y de solidaridad internacional”. Por su parte, Farran señaló la voluntad de que el certamen tenga continuidad con la posibilidad de que se pueda ampliar en días y organizar talleres y jornadas. Mientras, Segura remarcó la labor de sensibilización. La venta anticipada cuesta 20 euros y en taquilla, 24 euros. Las entradas están disponibles en www.entradium.com y en puntos físicos.