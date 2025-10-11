Cine y una mesa redonda abren en Sort el Festival SAÓ d’Art, Natura i Pensament

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La 13ª edición del Festival SAÓ d'Art, Natura i Pensament a l'Alt Pirineu dio inicio ayer en el teatro Els Til·lers de Sort con una jornada dedicada al cine y la ruralidad. Entre las actividades programadas, tuvo lugar la proyección de The Human Hibernation, de Anna Cornudella, y Estrany Riu, de Jaume Claret –estrenada en la Mostra de Venècia–, así como una mesa redonda conducida por Anna Fonoll Tassier sobre el cine rural en Catalunya. La cita debía concluir en la plaza de Sort con el concierto del dúo ampurdanés B1n0, con el objetivo de abrir el certamen a nuevos públicos y enlazar creación con cotidianidad. “Por primera vez, hemos abierto el festival en la capital de la comarca del Pallars Sobirà con la voluntad de desestacionalizar la cultura y hacerla accesible, por lo que prácticamente todas las actividades son gratuitas”, explicó su director, Albert Baldomà.

También en el marco del SAÓ, la localidad de Farrera acoge hoy sábado cinco acciones artísticas diseñadas para dialogar con el paisaje pirenaico. A las 13.30 horas está prevista la actividad Cruising Literari durante el vermut popular en la plaza Major y hasta pasada la medianoche habrá diferentes propuestas musicales y de conferencias.