Trump: ‘negocios y diplomacia’

El Sant Miquel de les Lletres cerró ayer la semana de debates sobre cuestiones de actualidad ‘invitando’ a Donald Trump. Se trataba de analizar el nuevo ecosistema internacional tras el desembarco en la Casa Blanca de un personaje tan contradictorio como novelístico. Al menos, los ponentes –bajo la conducción de la directora de SEGRE, Anna Sàez– respiraron tranquilos al conocer ayer al mediodía que no se llevó el Nobel de la Paz, al que tan insistentemente se había postulado. El debate 'El mundo con Trump', celebrado en el Rectorado de la Universitat de Lleida, contó con la participación de la politóloga y exconsellera de Acción Exterior Victòria Alsina; el periodista leridano Joan Maria Piqué, consultor de Asuntos Públicos y director de Bassons.eu; y el periodista de La Vanguardia Josep Martí Blanch.

¿Por qué tiene tanto éxito Trump? “Porque ha proyectado ilusión en amplias capas de la población estadounidense”, aseguró Alsina. “Ganó las elecciones porque conectó muy bien con lo que preocupa a muchos estadounidenses: la economía y la inmigración”, añadió. En cuanto a sus relaciones internacionales, Alsina dejó clara la etiqueta que mejor le casa: “negocios y diplomacia”.

Piqué señaló que “Trump no es el creador de la política sin moral, sino que es la consecuencia”. En este sentido, añadió que “la política hoy se ha convertido en una churrería de eslóganes y de mucho márketing”.

Para Martí, “la oferta nacional-populista ha existido siempre” y “el objetivo también es el de siempre: llevarte a tu cama las zonas del mundo que consideras estratégicas, y sin ningún tipo de vergüenza”.