Una brasileña de Tàrrega, en el Morera

Las fotografías de la 'brasileña' de Tàrrega Palmira Puig (1912-1979) protagonizarán hoy en el Morera Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida el estreno de la primera exposición temporal de la nueva etapa de la pinacoteca en la rambla Ferran. Una primera muestra, tan especial como simbólica, que exhibe una selección de un centenar de imágenes de una artista leridana desconocida hasta hace apenas ocho años, que vivió y trabajó en el exilio sudamericano tras la Guerra Civil y cuya obra se exhibe en equipamientos internacionales como el MoMA de Nueva York o la Tate Modern de Londres. La gestora cultural gallega Rocío Santa Cruz, directora-fundadora de la galería homónima en Barcelona, fue quien 'descubrió' en 2017 que Palmira Puig no solo había sido la musa de su marido, el fotógrafo de Badalona Marcel Giró, sino que ella también había sido la autora de infinidad de las imágenes del estudio de la pareja en Sâo Paulo. Santa Cruz presentó ayer esta muestra junto al director del Morera, Jesús Navarro, acompañados por la concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch. De hecho, hoy está prevista a partir de las 18.00 h (una hora antes del acto inaugural) una conferencia de Navarro y Santa Cruz para aproximar al público la vida y obra de esta fotógrafa de Tàrrega, que podrá reseguirse en esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 25 de enero.

Pilar Bosch destacó que “la primera exposición temporal hace justicia a la fotografía, la última de las bellas artes reconocida, y también a la creatividad artística de Palmira Puig, situándola en el lugar de la historia del arte del siglo XX que le pertoca”. Jesús Navarro reivindicó a esta artista de Tàrrega, que “hasta hace poco quedaba en segundo plano tras la sombra de su marido, Marcel Giró, como les pasó a muchas otras mujeres en el siglo XX”. Navarro recordó que el Morera cuenta con 6 fotos de Palmira Puig procedentes de un lote de 9 adquirido en 2018 por la Diputación (que depositó otras 3 imágenes en el Museu Comarcal Tàrrega Urgell), además de otras compradas para el museo por la Generalitat en 2021 en el marco de la Col·lecció Nacional d’Art de Catalunya.

“Siempre creíamos que las fotos eran de Marcel, su marido”

En 2017, en la feria internacional más importante de fotografía, Paris Photo, la galerista Rocío Santa Cruz se encontró con Toni Ricart Giró, que le mostró el trabajo de su tío, el fotógrafo Marcel Giró (Badalona, 1913-2011). “Conocía su obra de verla en Brasil, pero no sabía que era de Badalona y su mujer, Palmira Puig, de Tàrrega”, recordó ayer Santa Cruz. De aquel encuentro parisino surgió la chispa para ponerse a investigar archivos y cajas de negativos y descubrir el trabajo de un “tándem creativo, porque siempre creíamos que las fotos eran solo de Marcel”. Palmira y Marcel aterrizaron en Sâo Paulo en 1948, después de tres años en Colombia. En Brasil se integraron en el Foto Cine Clube Bandeirante, movimiento artístico de gran relevancia internacional en los 50 y 60. En 1978 retornaron a Catalunya, donde meses después ella murió de cáncer.