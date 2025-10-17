Más de 30 maquetas y expositores de todo el mundo: la exposición de Playmobil que acoge este fin de semana un pueblo de Lleida
El acontecimiento, organizado por PlayChic, es una iniciativa solidaria para la asociación 'Piel de Mariposa'
Torres de Segre celebra desde hoy y hasta el domingo la tercera edición de la Expo Playmobil, que exhibirá más de 37 maquetas y espera atraer a unas 1.500 personas. El acontecimiento, organizado por la asociación PlayChic, tiene un objetivo solidario y en esta edición los 3 euros de la entrada se destinarán a la asociación Piel de Mariposa que lucha contra la enfermedad rara piel de mariposa, que sufre Júlia, una niña vecina del municipio y una de las cuatro que sufren esta enfermedad en la demarcación de Lleida.
Este año participarán expositores de Madrid y Alemania, y destaca la implicación infantil, con 22 obras creadas por niñas y niños de entre 3 y 12 años. La muestra ofrecerá también pintacaras, talleres de manualidades, sorteos y juegos como busca el click. Todas las actividades se desarrollarán en el pabellón municipal de Torres de Segre. El viernes 17 Expo Playmobil abrirá de 16.00 a 20.00 horas, y el sábado 18 y el domingo 19, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.