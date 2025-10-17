Más de 30 maquetas y expositores de todo el mundo: la exposición de Playmobil que acoge este fin de semana un pueblo de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Torres de Segre celebra desde hoy y hasta el domingo la tercera edición de la Expo Playmobil, que exhibirá más de 37 maquetas y espera atraer a unas 1.500 personas. El acontecimiento, organizado por la asociación PlayChic, tiene un objetivo solidario y en esta edición los 3 euros de la entrada se destinarán a la asociación Piel de Mariposa que lucha contra la enfermedad rara piel de mariposa, que sufre Júlia, una niña vecina del municipio y una de las cuatro que sufren esta enfermedad en la demarcación de Lleida.

Este año participarán expositores de Madrid y Alemania, y destaca la implicación infantil, con 22 obras creadas por niñas y niños de entre 3 y 12 años. La muestra ofrecerá también pintacaras, talleres de manualidades, sorteos y juegos como busca el click. Todas las actividades se desarrollarán en el pabellón municipal de Torres de Segre. El viernes 17 Expo Playmobil abrirá de 16.00 a 20.00 horas, y el sábado 18 y el domingo 19, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.