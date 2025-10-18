Roger Mas y la Cobla Sant Jordi conquistan el Auditori

La docena de músicos, como una ‘big band’ capitaneada por Roger Mas, ayer en el Auditori de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

El cantautor de Solsona Roger Mas actuó ayer en el Auditori Municipal Enric Granados de Lleida por primera vez y lo hizo acompañado de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. Sobre el escenario, la docena de músicos interpretaron una especie de viaje sonoro por el mundo a través de grandes canciones en lengua italiana, francesa, serbia, castellana, aranesa y catalana. Debían completar el repertorio, dividido en tercios, algunas piezas inéditas como el Himno de Aran y nuevas versiones de canciones emblemáticas de la discografía de Mas, que defendió con la guitarra.

El proyecto de Roger Mas con la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona forma parte del Obrador d’Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa y del programa de coproducciones de La Marfà-Centre de Creació Musical de Girona.

Esta noche, el de Solsona está previsto que protagonice un recital en Mataró y mañana, en L’Espluga de Francolí. Más tarde, en diciembre, tanto Mas como la Cobla Sant Jordi viajarán a México, donde ofrecerán un concierto en Guadalajara (1 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro) y otro en Ciudad de México (3 de diciembre).

El resto de fechas de la gira del cantautor se pueden consultar en su página web: www.rogermas.cat.