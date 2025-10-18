MÚSICA
Roger Mas y la Cobla Sant Jordi conquistan el Auditori
El cantautor de Solsona actúa por primera vez en este escenario
El cantautor de Solsona Roger Mas actuó ayer en el Auditori Municipal Enric Granados de Lleida por primera vez y lo hizo acompañado de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. Sobre el escenario, la docena de músicos interpretaron una especie de viaje sonoro por el mundo a través de grandes canciones en lengua italiana, francesa, serbia, castellana, aranesa y catalana. Debían completar el repertorio, dividido en tercios, algunas piezas inéditas como el Himno de Aran y nuevas versiones de canciones emblemáticas de la discografía de Mas, que defendió con la guitarra.
El proyecto de Roger Mas con la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona forma parte del Obrador d’Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa y del programa de coproducciones de La Marfà-Centre de Creació Musical de Girona.
Esta noche, el de Solsona está previsto que protagonice un recital en Mataró y mañana, en L’Espluga de Francolí. Más tarde, en diciembre, tanto Mas como la Cobla Sant Jordi viajarán a México, donde ofrecerán un concierto en Guadalajara (1 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro) y otro en Ciudad de México (3 de diciembre).
El resto de fechas de la gira del cantautor se pueden consultar en su página web: www.rogermas.cat.