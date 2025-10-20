Rosalía anuncia LUX, su nuevo disco que saldrá el 7 de noviembre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Rosalía ha anunciado su cuarto álbum de estudio denominado LUX, que llegará al mercado el próximo 7 de noviembre. La noticia se ha conocido con impresionantes pantallas gigantes instaladas en Times Square de Nova York, donde la artista aparece envuelta con un sudario blanco, al estilo de una monja, rodeada por el título del disco y su fecha de lanzamiento.

Estos carteles han aparecido pocas horas antes de que la creadora del exitoso Motomami de 2022 se reuniera con sus fans en uno directo de TikTok, programado para las 20:45 horas de este lunes. Durante esta retransmisión, la cantante cenaba mientras su equipo la maquillaba, y ha reaccionado en directo en lo que parece haber sido una filtración. Rosalía se ha mostrado sorpresa al ver las imágenes del anuncio en las redes sociales, afirmando que esta era la sorpresa que tenía planeada revelar a la Plaza del Callao de Madrid.

La artista catalana hace tiempo que deja pistas sobre su retorno musical, que finalmente se ha confirmado. Entre estas pistas destaca un tuit con el mensaje "LUX=LOVE" y la publicación de la partitura de una canción que sus admiradores ya han empezado a interpretar con entusiasmo.

Indicios del nuevo proyecto musical

A esta partitura se podía acceder a través de la cuenta de Substack de la intérprete, cuyo enlace directo compartió mediante una historia en Instagram. El documento musical estaba hecho a mano y llevaba el título de Berghain, nombre que hace referencia a una famosa discoteca de música electrónica ubicada en Berlín, sugiriendo posibles influencias en su nuevo trabajo.

Además, ayer Rosalía publicó un vídeo donde se podía escuchar una orquesta en acción, presumiblemente un adelanto de lo que será LUX. La ubicación del vídeo que compartió la catalana está en Londres, concretamente en el Battersea's Art Center, un centro cultural y de artes escénicas situado en el antiguo ayuntamiento de Battersea, construido el año 1893.