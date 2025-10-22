Björk, la Escolania de Montserrat o Pérez Cruz, con Rosalía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana colaboran en el nuevo disco de la cantante Rosalía, Lux, que publicará el 7 de noviembre como desveló la noche del lunes en una singular acción publicitaria entre Nueva York y el centro de Madrid. El cuarto álbum de la artista catalana, que grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres, incluye 18 canciones, con títulos como Mio cristo, Reliquia, Berghain, De madrugá, Jeanne, La yugular o Magnolias, en las que explora la mística femenina (a juego con la imagen de la portada, con ella de blanco y con toca en una vestimenta que recuerda al hábito de una monja), la transformación, la trascendencia y también la intimidad.

El show de la cantante en lunes en las redes –donde miles de espectadores conectados pudieron ver cómo se arreglaba y vestía para el evento– culminó con una carrera a pie hacia la madrileña plaza de Callao en medio de fans que gritaban su nombre y le hacían vídeos y fotos. La artista desapareció antes de que unas pantallas gigantes, tras una cuenta atrás, mostraran la imagen del nuevo disco, que ya se había anunciado en la neoyorquina Times Square. Ayer también trascendió que el ayuntamiento de Madrid estaba investigando si la cantante había solicitado permiso para presentar el álbum en Callao, tras anunciarlo por sorpresa en las redes provocando el colapso en la plaza.

Por otro lado, la abadía de Montserrat colgó ayer en sus redes un vídeo en el que puede verse a Rosalía escuchando emocionada a la Escolania cantando el Virolai.