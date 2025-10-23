PUBLICACIONES
Dossier de cartas de guerra, en el número 39 de ‘Urtx’
El Museu Tàrrega Urgell acogió ayer el volumen 39 de la revista Urtx, que incluye un dossier central con cinco artículos dedicados a cartas enviadas por combatientes en conflictos bélicos como la guerra del Riff o la guerra civil española. En estas cartas se reflejan temas cotidianos del frente y aspectos emocionales y sentimentales de los soldados. El director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, afirmó que es “una aportación muy valiosa a la investigación” y destacó el “esfuerzo importante” de mantener la publicación periódica mientras que el director del Museu, Oriol Saula, reveló que el dossier es “muy emotivo y sobrecogedor”. Este es el primer número de Urtx sin la dirección de Jaume Espinagosa, que se jubiló a finales del año pasado. Urtx ha publicado más de 600 artículos de unos 400 autores.