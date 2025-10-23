Som Cinema comprometido

La 16 edición del Som Cinema Festival de l'Audiovisual Català arrancó ayer en Lleida con casi un estreno, la proyección de la película Duro, del director y actor barcelonés Francesc Cuéllar, un singular experimento cinematográfico en torno a la violencia de género en el que los personajes masculinos los interpretan actrices y los personajes femeninos corren a cargo de actores. El público del Som Cinema pudo disfrutar de una cinta que en Catalunya solo había podido verse hasta ahora en el D’A Film Festival de Barcelona, en primavera y que, como avanzó su director, llegará a los cines en diciembre.

El auditorio de la Universitat de Lleida en Cappont se llenó en la inauguración de un Som Cinema que exhibirá hasta el domingo un total de 55 films (largometrajes, cortos y documentales), 31 de ellos a concurso, en una programación con hasta siete películas de factura leridana o con participación de profesionales de Ponent.

Cuéllar destacó el reto que supuso “aportar una mirada diferente a las violencias y abusos que sufren las mujeres, desde la sumisión química a la violencia dentro de la pareja o en el ámbito laboral”. La proyección en Lleida también contó con el actor Cristian Valencia y la guionista y actriz Bàrbara Mestanza, que afirmó que “las diferentes historias del film están basadas en experiencias reales que, por desgracia, no es necesario ficcionar para que ocurran”.

Antes de la proyección, la directora del Som Cinema, Judith Vives, inauguró el festival acompañada de Pilar Bosch (Paeria), Montse Parra (Generalitat), Estefania Rufach (Diputación) y Joan J. Busqueta (UdL).