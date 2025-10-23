Teatre AEM representará 'Tenorio en Broma' el 2 de noviembre: "una versión divertida y fresca del clásico Don Juan"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

AEM Teatre cerrará su centenario con una única función de 'Tenorio en Broma' una adaptación cómica del clásico 'Don Juan Tenorio'. La obra se representará el 2 de noviembre en las 18:30 en el teatro de la Llotja de Lleida, y la adaptación está escrita por Nofre Llonze.

Según los mismos creadores, 'Tenorio en broma' es una versión "divertida, fresca y llena de picardía". Una obra que promete muchas carcajadas y teatro.

La adaptación empieza, como la obra original, con la apuesta entre Don Juan y Don Luís para ver a quien consigue conquistar más mujeres y duelos durante un año. Sin embargo, durante la aventura Don Juan conocerá en Doña Inés, de quien se enamorará y a partir de aquí nada será igual.

