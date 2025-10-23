Teatre AEM representará 'Tenorio en Broma' el 2 de noviembre: "una versión divertida y fresca del clásico Don Juan"
La única función servirá para cerrar el centenario del grupo teatral
AEM Teatre cerrará su centenario con una única función de 'Tenorio en Broma' una adaptación cómica del clásico 'Don Juan Tenorio'. La obra se representará el 2 de noviembre en las 18:30 en el teatro de la Llotja de Lleida, y la adaptación está escrita por Nofre Llonze.
Según los mismos creadores, 'Tenorio en broma' es una versión "divertida, fresca y llena de picardía". Una obra que promete muchas carcajadas y teatro.
La adaptación empieza, como la obra original, con la apuesta entre Don Juan y Don Luís para ver a quien consigue conquistar más mujeres y duelos durante un año. Sin embargo, durante la aventura Don Juan conocerá en Doña Inés, de quien se enamorará y a partir de aquí nada será igual.