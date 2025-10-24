Mesa redonda y lectura de textos en homenaje a Rosa Fabregat en el IEI

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut d’Estudis Ilerdencs acogió ayer la primera jornada en honor a la escritora y poeta de Cervera Rosa Fabregat (1933-2024). El doctor en Filología Catalana Enric Falguera moderó una mesa redonda con la participación de Carme Vidalhuguet, Rosa Mesalles y Albert Turull. Además, diferentes generaciones de poetas y autores leridanos leyeron textos de la escritora. La segunda y última sesión tendrá lugar hoy en el salón Víctor Siurana de la UdL.