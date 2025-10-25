El Ribera del Sió y la Caparrella ganan el Som Secundària

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los institutos Ribera del Sió de Agramunt y la Caparrella de Lleida fueron reconocidos ayer como ganadores del Som Secundària en las categorías de ESO y Batxillerat-CFGS, respectivamente. Se trata del concurso de cortometrajes elaborados por estudiantes que organiza el festival Som Cinema.

Por otro lado, la tercera jornada del certamen acogió la proyección de la película Parirem sense por, de la directora leridana Alba Pifarré. Se trata de un documental que “reinvidica el embarazo y el parto como un proceso fisiológico normal del cuerpo humano, que no es en absoluto negativo”, dijo ayer la cineasta.