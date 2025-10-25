Hallan restos de época visigótica junto al Castell de Mur

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una nueva campaña de excavación en el Castell de Mur, en el Pallars Jussà, una fortaleza del siglo XI, aunque documentada en el 969, refuerza la teoría de la existencia de un poblado anterior en este espacio, de época visigótica. Esta intervención tiene como objetivo localizar los restos del hábitat asociados al castillo. En la parte baja del recinto, en la que trabajan los arqueólogos, se encuentra un muro ciclópeo que probablemente data de época visigótica. Para poder llegar a ver todas las estructuras de un posible antiguo hábitat asociado a este muro, han comenzado a excavar la parte superior de manera progresiva hasta llegar a la inferior del recinto y reforzar la teoría de que en el castillo existió un antiguo hábitat.

Las evidencias encontradas hacen pensar a la arqueóloga y directora de la excavación, Marta Sancho, que es de una época anterior al castillo medieval. De hecho, existe documentación que habla de un hábitat alrededor de la cercana colegiata de Santa Maria. Sancho explicó que no cree que el poblado de la fortificación sea más grande que el de la colegiata.