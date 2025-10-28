El Jazztardor, de estreno en un repleto Castell del Remei

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Castell del Remei acogió el domingo el concierto inaugural del 32 festival de jazz de Lleida, Jazztardor, una cita de la que disfrutaron unos 200 espectadores. La cantante Laura Simó, una de las voces de referencia del jazz en Catalunya, acompañada del trío liderado por el pianista Francesc Capella, fueron los encargados de abrir el certamen, que ofrecerá otros 17 conciertos hasta el 28 de noviembre. La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González-Antó, recordó la larga colaboración entre la bodega con el Jazztardor. La concejal de Cultura de Lleida, Pilar Bosch, agradeció la labor del director artístico, Josep Ramon Jové, que “sigue trabajando para traer figuras de primer nivel al festival”. La próxima cita ya será en Lleida, el 6 de noviembre en el Cafè del Teatre con una jam session con la saxofonista y clarinetista María Esther García Bernal (Málaga, 1997), una de las promesas más destacadas del jazz estatal.