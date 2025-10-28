El monasterio de Les Avellanes instala la reproducción del sepulcro doble de los condes de Urgell

Momento de la instalación del sepulcro de Àlvar I, conde de Urgell, en la iglesia del monasterio de Les Avellanes.Anna Berga / ACN

El monasterio de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes, en Os de Balaguer, luce desde este martes la reproducción del sepulcro doble de Àlvar I y Cecília de Foix, condes de Urgell. Las copias se han hecho con materiales que imitan la piedra a partir de la digitalización de las piezas originales, expuestas en el museo The Cloisters de Nova York.

El sepulcro doble, instalado en el lateral izquierdo del altar de la iglesia, se suma al del vizconde de Àger, Àlvar II, que fue instalado en una capilla lateral hace dos años y que se recreó con la misma técnica. Queda pendiente la reproducción del sepulcro del conde de Urgell, Ermengol X. El Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) ha impulsado los trabajos, que han tenido un coste de 84.230,52 euros.