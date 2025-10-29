Bandini y Tosar, presentadores de unos Goya 2026 muy “diversos”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cantante catalana Rigoberta Bandini y el actor gallego Luis Tosar presentarán los Premios Goya 2026 el 28 de febrero en Barcelona, en el auditorio del Centre de Convencions Internacionals (CCIB), tal y como anunció ayer la Academia de Cine. El presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, aseguró que será una gala en la que se representarán de manera amplia y extensa “todas las diversidades culturales de España” y que “habrá mucho catalán, mucho gallego, mucho euskera y mucho castellano”, destacó. Una de las intenciones de los presentadores para la gala, según afirmaron, es homenajear el cine catalán, especialmente por todo lo aportado en los últimos años. Tosar señaló que el cine catalán estaba “un poco desvalido” y que ha recobrado la presencia nacional que no tenía desde hace unos años.