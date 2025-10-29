Cruce de acusaciones por el estado de los murales de Sijena

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Nuevo cruce de acusaciones y de escritos judiciales ayer en el litigio del arte con Aragón, con las pinturas murales de Sijena que conserva el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en el punto de mira. Mientras desde el gobierno aragonés se acusó al museo barcelonés de “dejadez” en la conservación de estos fragmentos de frescos románicos de la sala capitular del monasterio oscense, asegurando incluso la presencia de “humedades, suciedad y falta de mantenimiento”, el propio MNAC contestó negando todas las acusaciones y las “razones de urgencia” alegadas desde la comunidad vecina para su traslado.

El nuevo episodio de enfrentamiento arrancó en Zaragoza, en una rueda de prensa del director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, para presentar los resultados preliminares de los estudios técnicos sobre el estado de las pinturas, que concluyen que el cronograma propuesto por el ejecutivo aragonés es “totalmente viable”, que se pueden transportar desde el MNAC “sin riesgos extraordinarios” y que incluso su traslado es “necesario” para conservar el conjunto pictórico. En este sentido, Natalia Martínez de Pisón, al frente del equipo técnico de visitó el MNAC, afirmó que los estudios revelan una “dejadez” en el mantenimiento de las obras de arte, ya que han sufrido “importantísimas” filtraciones de agua, escorrentías y se han llegado a encontrar en el entorno –en las cámaras laterales y superiores a los arcos– “abundante suciedad”, escombros y hasta colillas. El informe técnico constata por ello que es “más seguro” que las pinturas vuelvan al monasterio oscense, contemplando el desmontaje del conjunto mural en 72 piezas, cada una de ellas con un embalaje y un tratamiento individualizado con total seguridad, aunque Martínez de Pisón reconoció que “el riesgo cero no existe”.

“Ni humedades ni filtraciones”

Por su parte, el MNAC, en un nuevo escrito presentado al juzgado núm. 2 de Huesca, reiteró que “no existen humedades ni filtraciones” en la sala; que los frescos se conservan siguiendo “altos estándards museísticos”; y recordando que “si aún existen es precisamente por el cuidado que ha tenido el museo”.

Tildan de “extraño e improcedente” cuestionar ahora la conservación

� El MNAC recordó en su escrito al juzgado de Huesca que el objeto del proceso judicial no es valorar la conservación de las pinturas, sino su devolución al monasterio, por lo que calificó de “extraño y procesalmente improcedente” que la parte aragonesa cuestione ahora el estado de los murales. El texto incluyó informes técnicos de personal altamente calificado, de diferentes áreas del museo, que desmienten las acusaciones de Aragón. El MNAC también sostiene que no hay ningún microclima diferenciado en la estructura interna que soporta las pinturas, y reclamó al juzgado que tenga por presentada la documentación que prueba la inexistencia de humedades. Finalmente, reitera su “firme, expresa e inequívoca voluntad de acatamiento” de la sentencia de julio de 2016.