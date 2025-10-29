Récord histórico en los Premis Literaris: más de 100 obras originales presentadas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un total de 105 obras originales se han presentado a los Premis Literaris que convocan el Ayuntamiento de Lleida y el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputación de Lleida para la edición del 2025, estableciendo una cifra récord. Esta participación representa un incremento del 60% con respecto a los 66 originales recibidos en el 2024. Del conjunto de obras, 26 compiten por el 42.º Premio de ensayo Josep Vallverdú y 79 por el 30.º Premio de poesía Màrius Torres, ambos dotados con 9.000 euros.

El director del IEI, Andreu Vàzquez, ha destacado que "el interés creciente constata la relevancia de los premios tanto en Lleida como el conjunto de los Países Catalanes". La procedencia de los originales es diversa: los aspirantes al premio de ensayo provienen de Catalunya y la Comunidad Valenciana, mientras que los de poesía incluyen también autores de las Islas Baleares, otras zonas del Estado español y el extranjero. Por su parte, la concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, ha remarcado que el éxito de los premios "va creciendo cada año" y ha afirmado el compromiso institucional para seguir apostando por la creación literaria y para dar los sitios que merecen a los autores".

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que tendrá lugar en la nave central de la Seu Vella el próximo 21 de noviembre de 2025 a las siete de la noche. El jurado del Premio Josep Vallverdú estará formado por Ignasi Aldomà, Anna Ballbona, Gabriella Gavagnin, Joan Roig y Ramon Sistac. Por su parte, el del Premio Màrius Torres contará con Josep Borrell, Teresa Colom, Àngels Gregori, Jordi Julià y Anna Pantinat, esta última en sustitución de Jordi Virallonga, quien había completado los cinco años máximos de permanencia.

Un espectáculo único para conmemorar dos figuras leridanas

La gala de entrega incluirá la propuesta escénica 'Màrius Torres, el poeta que tocava el piano / Ricard Viñes, el pianista que escrivia versos', una creación especial para conmemorar tanto las 30 ediciones del Premio de poesía Màrius Torres como los 150 años del nacimiento de Ricard Viñes. Bajo la dirección de Rosa Mesalles, el espectáculo contará con las interpretaciones de los actores Enric Majó, Aida Flix y Rosa Monrous, acompañados, musicalmente por el Dúo Viñes (Marta Castelló i Enric Prió en los pianos). La cantante Júlia Cruz pondrá el punto final al acto.

Según ha explicado Mesalles, quién también es responsable de Literatura de la Paeria y productora del espectáculo, la propuesta busca unir facetas poco conocidas de ambas personalidades leridanas: la vertiente poética del reconocido pianista Ricard Viñes y la afición musical del poeta Màrius Torres. La actriz Aida Flix encarnará a Mercè Figueras (la Mahalta de los versos de Torres), mientras Rosa Monrous represente a María de Alba, descrita como "el amor imposible" de Viñes, y Enric Majó dará voz a los dos protagonistas.

Semana de actividades literarias previas a los premios

Los días previos a la gala acogerán varias actividades literarias. El 18 de noviembre de 2025, el Teatre del Escorxador será el escenario de un diálogo entre Pere Bosch y Fermín Pérez-Nievas, dos especialistas en historia contemporánea. Bosch, ganador del Premio de ensayo Josep Vallverdú 2024 con "El soldado leal", conversará con el escritor navarro sobre dos personajes históricos que coincidieron: Enric Pérez Farràs y Críspulo Moracho Arregui.

Al día siguiente, 19 de noviembre, Jaume C. Pons Alorda ofrecerá una charla sobre 'Los legados de Josep M. Llompart', en el marco del Año Llompart que conmemora el centenario del nacimiento de este reconocido escritor mallorquín. Pones Alorda, como comisario de este año conmemorativo, presentará un recorrido vital y poético que combinará el retrato polifónico de Llompart con algunos de sus textos más significativos, recuperando así la figura de un autor fundamental de la segunda mitad del siglo XX en lengua catalana.