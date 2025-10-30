‘El coleccionista’, un divertimento y un reto para Rafa Melero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El escritor y mosso d'esquadra leridano Rafa Melero presentó ayer en la librería Caselles de Lleida su nueva novela policíaca, El coleccionista (Menoscuarto Ediciones), una historia en la que ha tenido que superar un reto: construir una trama alrededor de un personaje que no es suyo, la detective Sonia Ruiz, que en 2016 crearon a cuatro manos los escritores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, dando inicio así a una saga de libros, cada uno de un autor diferente. Al final, el volumen número 11 ya de esta colección policíaca se convirtió para Melero también en un divertimento literario, como destacó en la presentación, en una charla con la directora de SEGRE, Anna Sàez. Melero explicó que “adapté el personaje femenino a mi estilo, en una historia contada en primera persona, y trasladé la trama a Lleida y la Costa Daurada”. En esta nueva aventura de la detective madrileña Sonia Ruiz, en busca de un valioso cromo de fútbol, el lector puede seguir sus peripecias paseando por la calle Major, la calle Cavallers, la Seu Vella o la zona de los vinos del centro histórico, además de Torredembarra o Creixell.