Pere Rovira: “Escribir bien es la mejor manera de pensar en el lector”

La sala de actos de la librería La Fatal de Lleida se quedó ayer pequeña para escuchar a Pere Rovira. El escritor de Vila-seca, afincado en Ponent desde hace más de cuatro décadas, presentó su nuevo dietario, Vida i miratges (Proa), rodeado de lectores, también de amigos y seguidores. De hecho, desveló que “cuando escribo no pienso demasiado en los lectores, ya tengo suficiente en pensar en escribir bien, pero de algún modo siempre tengo presente al futuro lector, pues tratar de escribir bien es la mejor manera de pensar en él, para que se lo pase bien leyendo”.

Rovira se lo pasó bien, en esta ocasión, en una conversación-entrevista conducida por el escritor y amigo Pere Pena, para el que, “más que presentar el libro, vamos a celebrar este tercer dietario”, después de La finestra de Vermeer (2016) y Música i pols (2019). Pena destacó dos grandes rasgos de la personalidad literaria de Rovira: la naturalidad (“parece escribir como si hablara”) y la discreción (“ajeno al ruido mediático y las modas comerciales y siempre desde una radical libertad”).

La portada de Vida i miratges luce una fotografía de Llorenç Melgosa, un paisaje en el Delta de l’Ebre, territorio en el que el autor divide hoy su tiempo junto con su residencia en Alpicat. Una imagen que se ajusta muy bien a un dietario repleto de momentos vividos y recordados y, otros, imaginados, como espejismos. “En el título del libro he buscado el juego de palabras divertido, como vida y milagros, porque de hecho es esto: tenemos vida y tenemos espejismos, que es de lo que hablo en este volumen”, aseguró el autor.

En tono divertido, Rovira confesó que “cada vez me interesan más los espejismos, es una señal de llegar a una determinada edad”. Eso sí, también dejó entrever su decepción en un mundo actual de redes sociales e inmediatez: “Vivimos en una época en la que se puede escribir sin saber escribir, pintar sin saber pintar o hacer cine sin haber visto una película clásica”.

Como remedio, el librero y editor Jordi Souto ofreció la receta: “La lectura de este libro ofrece un momento balsámico”.