Las sesiones del CurtÀneu, con un 80% de inscritos

Un taller de introducción al guion de cortometraje, ayer por la mañana en la sede del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, en Esterri d’Àneu, fue el aperitivo de la décima edición del CurtÀneu, una muestra internacional de cortometrajes, cuya primera sesión estaba prevista por la tarde en el Centre d’Interpretació de la Vila Closa de Escaló. El certamen proyectará hasta el próximo domingo, 9 de noviembre, una sesentena de films, con sesiones también en Espot, Isil, Son, València d’Àneu y, como novedad este año, Sorpe.

El taller de guion, que contó con una decena de inscritos, corrió a cargo de la actriz Gisela Arnao, codirectora artística y responsable de programación del Tabaca Film Festival, que el pasado septiembre celebró su segunda edición en Gerri de la Sal. Desde la organización de la muestra, la asociación cultural CurtÀneu, destacaron ayer que todas las sesiones de exhibición de cortometrajes hasta el domingo –para las que hay que inscribirse– tenían ya un 80% de ocupación. Cabe recordar que el certamen recibió el año pasado a unos 1.100 espectadores.

Para hoy domingo (11.00 h, Consell Cultural d’Àneu, gratuito) está previsto un nuevo taller práctico, en este caso dedicado a la fotografía con smartphone, a cargo de Marc Obiols. Las proyecciones del festival seguirán a las 18.00 h en L’Estudi de Sorpe.