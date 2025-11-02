‘Magallanes’, película filipina crítica con el colonialismo, triunfa en la Seminci

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El jurado de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid premió ayer con la Espiga de Oro las películas Magallanes, del director filipino Lav Díaz, y The Mastermind, firmada por la estadounidense Kelly Reichart. Sobre Magallanes, coproducida por Andergraun Films, del cineasta Albert Serra, el jurado valoró que aborda la historia colonial europea y su relación con la actualidad. La película indaga en la expedición financiada por la corona española que el navegante portugués (interpretado por Gael García Bernal) emprendió en el siglo XVI. El film comienza con una escena en la que los indígenas anuncian la temida llegada del hombre blanco, para dar paso después a una playa repleta de cadáveres mostrando las consecuencias del colonialismo. Por su parte, los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se llevaron el premio a la mejor dirección por La noche está marchándose ya. Ambos confiaron en que este galardón ayude “a reconstruir un poco el tejido social y cultural de Argentina, que está siendo muy golpeado”.