Sergio Dalma actuará en el Gran Teatre de la Passió de Cervera en abril del 2026 durante su nueva gira

Sergio Dalma prepara una extensa gira por las principales ciudades del Estado español con un espectáculo que recuperará los grandes éxitos de su proyecto 'Via Dalma'. El cantante catalán recorrerá numerosos escenarios durante casi un año, desde marzo del 2026 hasta febrero del 2027, presentando su nuevo álbum 'Ritorno en Via Dalma', el vigésimotercero de su carrera.

La gira del reconocido artista hará parada en varias localidades catalanas durante la primavera del 2026. Y una parada en la demarcación de Lleida. Será en el Gran Teatre de la Passió de Cervera, el 18 de abril. El otro Teatre de la Passió, en este caso el de Esparraguera, acogerá el espectáculo el 21 de marzo. Más adelante, una semana después del concierto de Cervera, el 25 de abril, llegará al Tarraco Arena de Tarragona. Los fans barceloneses tendrán que esperar hasta el 30 de enero del 2027 para verlo actuar en el Palau Sant Jordi. Les entradas para todos estos conciertos se pondrán en venta el próximo miércoles 5 de noviembre de este 2025.

El tour, que incluye más de una veintena de fechas por todo el Estado, se iniciará en San Sebastián el 14 de marzo del 2026 y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 21 de febrero del 2027. Entre las ciudades confirmadas destacan Salamanca, Pamplona, Palma de Mallorca, Granada y Tenerife, entre otros.

Un homenaje a la música italiana

Con 'Ritorno en Via Dalma', Sergio Dalma vuelve a conectar con la música italiana quince años después del éxito de su álbum 'Via Dalma', que vendió más de 300.000 copias a España. En este nuevo proyecto, el artista catalán interpreta en español algunas de las canciones más emblemáticas de autores italianos de varias generaciones, décadas y estilos.

Entre los primeros avances de este trabajo discográfico se encuentran dos versiones de conocidas canciones italianas: 'Entre tú y mil madres', compuesta originalmente por Biagio Antonacci y popularizada por Laura Pausini el año 2000, y 'Parole, Parole', un homenaje a Mina, una de las artistas más influyentes de la música ligera italiana.