El festival teatral elPetit llegará al Centre Penitenciari Ponent

El Festival elPetit, el certamen internacional de artes escénicas para el público infantil y familiar, celebrará este mes de noviembre su 21 edición con un cartel de hasta 97 funciones en 25 espacios de Sabadell, Igualada, Barcelona, Lleida, Olot, Benicàssim, Sant Cugat, Viladecans, Granollers, Sant Quirze del Vallès o Madrid y, como gran novedad, la incorporación al programa del Centre Penitenciari Ponent, además del Teatre Lliure de Montjuïc, con el objetivo de acercarse a nuevas realidades y sumar capacidad de llegar a más público. En la presentación ayer en Sabadell destacaron la participación de compañías procedentes de Alemania, Noruega, Francia, Andalucía y Catalunya en un cartel –bajo el lema Teixim?– pensado para impulsar el teatro como eje vertebrador de las propuestas y que reivindica construir redes para romper con el individualismo.

Como en las últimas ediciones, el festival contará con dos citas en el Teatre de l’Escorxador. El sábado 15 de noviembre (11.00 h), la compañía catalana Engruna Teatre ofrecerá el montaje de teatro de objetos y sombras y música DO2 llops, para niños a partir de 3 años. El jueves 13, conducirán un taller familiar en la Biblioteca Pública inspirado en la propuesta DO2 llops. El domingo 16 (12.00 h), serán los alemanes Tangram Kollektiv los que presentarán la obra de teatro de sombras Shattenwerfer (las sombras de la sombra). Por su parte, la Cia. Voël impartirá en el Centre Penitenciari Ponent el taller familiar Cos a cos, de acrobacias y movimiento cuerpo a cuerpo a través del juego y la experimentación.