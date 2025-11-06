Vallverdú rinde homenaje a Balaguer en su último dietario

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

A sus 102 años, el escritor e ilustrador Josep Vallverdú presentó ayer nuevo libro, caracterizado por ser uno de sus más personales. Bajo el título Quadern de Balaguer (Edicions Salòria), el autor repasa sus vivencias, recuerdos y anécdotas de los últimos diez años residiendo en la capital de la Noguera. Vallverdú (Lleida, 1923), que ha vivido en siete municipios distintos de Catalunya (siendo L’Espluga de Francolí donde permaneció afincado durante más tiempo, 27 años), regresó en 2015 a Balaguer, la que ya había sido su ciudad en la década de los cincuenta. El acto de presentación del dietario tuvo lugar en la sala de actos de la Paeria y contó con la presencia de la alcaldesa, Lorena González; la comisaria del Any Josep Vallverdú, Carme Vidalhuguet; el autor del prólogo, Joan Biscarri; y el director de Salòria, Marcel·lí Pasqual, además del propio Vallverdú.

“Lo más interesante del dietario es que revela la personalidad de un autor –sus miedos, carencias, generosidades y malicias–, aunque uno no quiera”, explicó el escritor. Debido a su estrecho vínculo con la ciudad, “tenía que pasar mi centenario en Balaguer”, admitió. Por su parte, Biscarri apuntó que la obra “es una oportunidad de ponernos en los zapatos de Vallverdú y ver el mundo con sus ojos, como cuando alguien nos permite entrar en su casa y rebuscar entre sus cosas”. El libro pone de manifiesto que “Josep Vallverdú tiene tanta necesidad de escribir cada día como de comer”, según Vidalhuguet, consejera literaria del autor. “Para mí, el género testimonial es en el que más destaca”, concluyó.

Rovelló regresa el próximo lunes

El entrañable perro Rovelló, el aclamado clásico de la literatura infantil firmado por Vallverdú, regresa a las librerías con una nueva entrega el próximo lunes. Editado por La Galera y con ilustraciones de Mercè Tous, El retorn de Rovelló ofrece un colofón vital del universo literario del autor leridano a través de una trama repleta de aventuras y misterio. Se trata de una encrucijada narrativa en la que aparecen personajes y escenarios de otras obras del autor, en un reencuentro coral que conectará su extensa trayectoria con los lectores de hoy.