Temporada ‘ilusionante’ de la OJC

Estreno del nuevo curso sinfónico, mañana en La Seu d’Urgell

Ensayo ayer en Lleida de la Orquestra Julià Carbonell, dirigida por Xavier Pagès-Corella. - ÍNGRID SEGURA

La Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC) estrenará su nueva temporada mañana domingo (19.00 h) en la catedral de La Seu d’Urgell, bajo la batuta de su nuevo director titular, Xavier Pagès-Corella. Como avanzó SEGRE el pasado sábado, el curso musical 2025-2026 incluirá cinco grandes programas sinfónicos con la “ilusión” como denominador común. “Queremos ilusionar y que el público se ilusione con nosotros”, explicó el director. El concierto inaugural, que llevarán el próximo martes a la Llotja de Lleida (20.00 h), lleva por nombre Ecos de la terra e incluye una obra homónima del compositor leridano Miquel de Jorge Artells, inspirada en melodías populares de Ponent.

