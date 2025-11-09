El Memorimage de Reus premia al leridano Josep Maria Castellví

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El festival internacional de cine Memorimage de Reus distinguió el viernes con dos galadones el nuevo film del historiador y documentalista submarino leridano Josep Maria Castellví, Naufragis, bussos i home ‘rana’. La película, que se estrenó el miércoles en este certamen especializado en documentales históricos, recupera las historias de numerosos buzos y hombres-rana que durante la postguerra civil española, ante la escasez de chatarra en aquellos años, se dedicaron de forma precaria a extraer el metal de los buques que habían naufragado en la costa catalana durante la II Guerra Mundial. Castellví recibió el premio MemoriReus, dotado con 300 euros, por el mejor uso de imágenes de archivo y/o film centrado en el área de Tarragona, y también el Cinema-Rescat al mejor trabajo de documentación e investigación.