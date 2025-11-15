SEGRE

MÚSICA

Más de catorce horas de concierto: la singular adaptación de 'Vexations' del pianista Joan Bagés

Repite un fragmento de la pieza de Erik Satie 840 veces, en el Museu Morera de Lleida

El pianista Joan Bagés.

El pianista Joan Bagés.ACN / ALBA MOR

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El pianista de Flix Joan Bagés se ha propuesto repetir 840 veces un fragmento musical de Vexations, una pieza de Erik Satie. El Museu Morera de Lleida acoge hoy sábado el concierto, que ha empezado a las 10.00 horas y se prevé que se alargue unas catorce horas. Bagés interpretará acompañado del Quartet Prysma.

Es una propuesta en el marco del Any Viñes, que conmemora el 150.º aniversario del nacimiento del pianista leridano. Este año también se celebra el centari de la muerte de Satie.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking