Más de catorce horas de concierto: la singular adaptación de 'Vexations' del pianista Joan Bagés

El pianista de Flix Joan Bagés se ha propuesto repetir 840 veces un fragmento musical de Vexations, una pieza de Erik Satie. El Museu Morera de Lleida acoge hoy sábado el concierto, que ha empezado a las 10.00 horas y se prevé que se alargue unas catorce horas. Bagés interpretará acompañado del Quartet Prysma.

Es una propuesta en el marco del Any Viñes, que conmemora el 150.º aniversario del nacimiento del pianista leridano. Este año también se celebra el centari de la muerte de Satie.