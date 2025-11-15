Recuperan seis canciones tradicionales del Segrià

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El director y compositor Robert Faltus ha recuperado seis canciones populares conservadas en la Obra del Cançoner Popular de Catalunya y que el Cor del Segrià interpretará el domingo 23 de noviembre (18.00) en la bodega de Raimat.

Se trata de un encargo del área de Cultura del consejo comarcal del Segrià, con motivo del milenario de la tradición musical en la Abadia de Montserrat. La Obra fue impulsada a principios del siglo XX por el Orfeó Català, con el objetivo de “no perder la música catalana”, explica Faltus. “De dos en dos, señores y señoras de Barcelona iban por los pueblos para recopilar las canciones de cada lugar", añade.