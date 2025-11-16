La italiana Nough Company arrasa en La Llotja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo de baile Nough Company, de Italia, se proclamó ayer vencedor de la 9ª edición de la competición de danza urbana The Best On, que tuvo lugar ayer en el teatro de La Llotja, impulsada por la academia leridana Dancescape. La velada reunió a 300 bailarines de una quincena de compañías profesionales de toda Europa. El jurado, compuesto por representantes internacionales, otorgó el primer premio a Nough Company con una dotación de 6.000 euros. El segundo (1.000 euros) y tercer puesto (500 euros) fueron para la también italiana BFMI Company y la barcelonesa Toska, respectivamente.

El certamen arrancó a mediados del pasado octubre, con actividades y talleres intensivos para adultos, así como una fusión de cuentos y danza para los más pequeños y sus familias. Además, este viernes tuvo lugar una masterclass experimental a cargo de Manel Cabeza, miembro de la compañía Kampai –ganadora de The Best On en más de una ocasión–. La jornada de ayer incluyó un taller solidario de breakdance y una sesión de waacking (un estilo de baile callejero), y debía concluir con una jam gratuita y abierta en la misma Llotja. Pero la programación de The Best On 2025 no acaba aquí. La bailarina leridana Claudia Riera imparte hoy una masterclass en la sede de Dancescape y están previstas nuevas sesiones a cargo de profesionales internacionales.