Más de 3.200 entradas vendidas ya de ‘El Petit Príncep’ en la Llotja

El musical El Petit Príncep, dirigido por Àngel Llàcer, Manu Guix y La Perla 29, ya ha vendido 3.200 entradas para sus cinco funciones del próximo fin de semana en el teatro de La Llotja de Lleida, después de que el año pasado todos los pases agotaran las entradas. En concreto, las funciones se repartirán entre el día 22 (12.00, 16.30 y 19.00 horas) y el 23 (12.00 y 17.00 horas) de noviembre. El espectáculo, basado en la obra clásica de Antoine de Saint-Exupéry, ofrece una puesta en escena espectacular y música original, y ya ha sido representada ante 500.000 espectadores desde su estreno, en 2014 en Barcelona. Las entradas pueden adquirirse en la web www.teatredelallotja. cat y en la taquilla del teatro los martes y los viernes (de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30). El precio general es de 30 euros y el precio grupal (a partir de diez personas) es de 28 euros. Como novedad destacable de esta temporada, Àngel Llàcer volverá a hacer de aviador después de 10 años, recuperando así el papel que había interpretado originalmente.

La Llotja acogerá otros espectáculos próximamente, como el Mamapop, en cuatro fechas distintas, los días 28, 29 y 30 de noviembre y el 10 de enero de 2026. En su 11 edición, el espectáculo solidario para recaudar fondos en beneficio de la investigación del cáncer de mama será un guateque inspirado en la década de los 60. Asimismo, el 5 de diciembre la Llotja acogerá un espectáculo sobre Michael Jackson con Michael’s Legacy y el 6 de diciembre, Miguel Poveda llevará su Árbol de la Alegría con el espíritu más navideño.

Gala benéfica de Mi Fundació Alex

La Llotja acogerá mañana a las 21.00 horas una gala benéfica con el objetivo de recaudar fondos para Mi Fundació Alex. La entidad cuenta con iniciativas de inclusión con Down Lleida en la Clínica Mi Nova Aliança y con el Atlètic Lleida. La fundación también tiene proyectos de innovación, investigación y otras iniciativas para personas con otras capacidades. La gala incluirá un espectáculo con música, magia y humor con artistas como Goyo Jiménez, Suu, Ignasi Terraza & Sara Terraza, Edgar Fornós, Verónica Sanz, Jordi Caps y Quim Vilamajó.