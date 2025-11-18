Prorrogan la retrospectiva sobre Víctor P. Pallarés

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Castell del Remei ha decidido prorrogar hasta finales de enero la primera exposición retrospectiva dedicada al artista leridano Víctor P. Pallarés después de su fallecimiento, debido al éxito de público. La muestra fue inaugurada en la sala Lucilla Atilia el pasado octubre con el objetivo de reivindicar la figura de este creador polifacético y dar a conocer su trayectoria artística y vital. El estreno contó con la presencia de su hija Sílvia, comisaria de la exposición, que explicó los objetivos de la recién creada Fundació Pérez-Pallarès. El artista falleció en 2018 a los 85 años. Pintor, grabador y muralista, cultivó la abstracción con toques expresionistas. El Morera (del que fue director entre 1975 y 1983) y el Museu de Lleida conservan obra suya, que también luce en la Paeria, la Diputación y varias iglesias. La exposición combina objetos de su taller con una selección de pinturas, grabados, murales y bocetos que permiten adentrarse en su diversa producción. La fundación tiene la voluntad de itinerar la muestra, especialmente en aquellas localidades que conservan murales del artista, para dar a conocer su figura.