El musical ‘Ànima’ y Pou, protagonistas en los Butaca

Ànima, el musical en catalán dirigido por Gara Roda que inauguró la pasada temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), se impuso el lunes en los Premis Butaca de artes escénicas con siete galardones. A su lado destaca L’herència, de Josep Maria Mestres, espectáculo del Teatre Lliure que obtuvo otros cuatro. Por su parte, el actor y director Josep Maria Pou (Mollet del Vallès, 1944) recibió el Butaca d’Honor Anna Lizaran por su dilatada trayectoria. El certamen, que distinguió a las mejores producciones teatrales del año según los espectadores, también coronó el trabajo de Rosa Renom en La majordoma y de Jordi Bosch en Mort d’un comediant en las categorías interpretativas.