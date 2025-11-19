Rossell, patrimonio de Lleida

Publicado por N.C.V. Creado: Actualizado:

El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida acogió ayer la presentación del legado del artista leridano Benet Rossell (Àger, 1937—Barcelona, 2016), un conjunto de más de 200 obras y materiales cedidos por su viuda, Cristina Giorgi, al ayuntamiento de Lleida. Gran parte de las producciones de Rossell donadas pasarán a engrosar las colecciones municipales del museo, cumpliendo la voluntad del artista de devolver a la ciudad una parte esencial de su trabajo. El alcalde, Fèlix Larrosa, que presidió el acto, subrayó que la recepción del legado del artista “supone un reconocimiento necesario a una figura fundamental de la creatividad contemporánea surgida en Ponent”. Cristina Giorgi destacó la importancia de cumplir las últimas voluntades de Rossell y de asegurar que su obra tenga una proyección pública significativa en la ciudad. “Desde 1892 hasta 2011 hizo más de 127 intervenciones vinculadas con Lleida, entre ellas varias esculturas por encargo”, afirmó. Por su parte, el director del Museu Morera, Jesús Navarro, puso en valor la magnitud de la donación: “Nos permite comprender cómo nuestro territorio forma parte también de una modernidad creativa plenamente internacional”. La presentación culminó con una mesa redonda protagonizada por Navarro, la viuda del artista, y Àlex Mitrani, conservador del MNAC, que dedicó una exposición a Rossell en 2022. La colección que ahora custodiará el Morera reúne 150 piezas plásticas producidas entre 1960 y 2007, 76 filmes creados entre 1969 y 2016, y un amplio conjunto documental que abarca casi cinco décadas de la vida del artista.