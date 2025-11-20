La Vansa i Tuixent, un plató

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El valle de la Vansa i Tuixent, y ayer en concreto, el pueblo de Sisquer, con un censo de diez habitantes, se convirtió en escenario cinematográfico para divulgar y rendir homenaje al oficio de las trementinaires. Se trata del rodaje del cortometraje Flor del cel, que se inició a principios de semana en 12 localizaciones de este valle del Alt Urgell. Ayer fue el turno de una escena en el exterior de Ca l’Arnau de Sisquer, casa que sirve como vivienda de la trementinaire protagonista del corto, que encarna la actriz catalana Carme Sansa. Aparece también Joana, la actriz más pequeña del film, que encarna Ona Pérez, vecina de Peramola y de tan solo 6 años. En la ficción, la pequeña tiene un hermano pequeño que está muy enfermo, a punto de morir, y pide ayuda a la trementinaire para intentar salvarle la vida.

El relato está ambientado en el valle a finales del siglo XIX y pretende reivindicar tanto el paisaje como la sororidad que había entre las mujeres valientes que “luchaban, sobrevivían y se querían”, explicaba ayer el director de Flor del cel, Eloi Aymerich. Trabaja un grupo de 30 personas, entre equipo técnico y artístico, que grabarán hasta el sábado.

El proyecto audiovisual empezó a gestarse hace ahora dos años. El trabajo estará listo la próxima primavera y a partir de entonces se organizarán tres preestrenos, uno en Tuixent, otro en La Seu y un tercero en Mataró. Posteriormente viajará a festivales nacionales e internacionales. La producción corre a cargo de la cooperativa audiovisual Clack, que ha contado con el asesoramiento sociolingüístico de Isidre Domenjó, así como del gran conocimiento en botánica de la responsable del Museu de les Trementinaires, Lina Sevillano, y Suzette Böringer, productora de plantas medicinales del valle.