Concierto especial de Navidad de Sexenni en el Cafè del Teatre

El 27 de diciembre, en un formato íntimo

La formación leridana Sexenni actuará en el Cafè del Teatre. - SEGRE

El grupo leridano Sexenni ofrecerá el 27 de diciembre un concierto especial de Navidad en el Cafè del Teatre, en un formato más cercano con su audiencia. Después de un año intenso marcado por nuevos lanzamientos, giras y un crecimiento constante, la banda regresa a casa para celebrar un reencuentro con el público que los ha visto crecer. El evento llega en un momento dulce para la formación, que acaba de publicar Televisió, en colaboración con Miki Núñez y primer adelanto del proyecto que lanzarán este invierno. Paralelamente, Sexenni sigue aprovechando el impulso de la reedición de su tercer disco, Joc de nens (L’expansió), y de una trayectoria que los ha llevado por los principales escenarios del país, y que los mantendrá en ellos con la presentación de su nuevo trabajo en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 13 de marzo. En pocos años, Sexenni se ha consolidado como uno de los grupos con más proyección.

