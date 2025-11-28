Camerata Granados presenta su nuevo recital

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La formación Camerata Granados comienza hoy el recorrido de presentación de su nueva producción, Una nit a l’òpera, en Salardú. El concierto contará con alumnos destacados de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) como cantantes solistas y tendrá lugar en la sala polivalente a las 20.00, en el marco de las fiestas de Sant Andreu. La programación continuará mañana en la iglesia Verge de Ribera de La Pobla de Segur (19.00) y concluirá el domingo en el Auditori Enric Granados de Lleida (también a las 19.00). El director artístico y musical de Camerata Granados, Pau Romero-Andreu, explica que “el objetivo de la producción es acercar la ópera a las tierras de Lleida, que muchas veces no tienen la oportunidad de escuchar repertorios como este” y asegura que “de la ópera surge un concierto familiar fantástico porque explica historias a través de la música”.