Carla Gracia, escritora: "Las madres también tienen su espacio"

La novela parte de una vivencia íntima marcada por el diagnóstico de su hijo. ¿Cómo gestionó el límite entre la exposición personal y la creación literaria?

No está concebida como una novela. Necesitaba plasmar mis pensamientos, pero para mí misma. Era mi espacio de diálogo. El autismo y sus consecuencias en una familia siguen siendo un tema tabú y escribir fue una manera de darme permiso para pensar y sentir sin filtros.

‘Perfectament imperfecta’ combina dolor, humor negro y situaciones sorprendentes. ¿Esa mezcla nace de una decisión literaria o de la manera real en la que afrontó esa etapa?

En casos como el de mi hijo se pasa tan mal que no puedes negativizarlo todo. Él tiene episodios muy duros y, a veces, la única manera de sostener la situación es encontrar el lado más cómico.

En la novela hay una reflexión profunda sobre la maternidad y las expectativas sociales. ¿Cree que seguimos narrando la maternidad desde un prisma demasiado normativo?

Totalmente. Parece que haya que poner buena cara y decir que no pasa nada. Existen unos códigos de conducta y no puedes salirte de la línea marcada. Pero las madres también tenemos nuestro espacio, y debemos aprender a decir basta. También queremos ir a jugar a pádel o a tomar cervezas. No podemos permitir que una separación sea la única solución para conciliar.

¿Cómo imagina la transformación de un material tan íntimo en un lenguaje escénico que se comparte con el público?

Con ilusión, pero también con algo de miedo. Estás entregando al público una parte de ti. Aun así, la gente es muy agradecida: recibo felicitaciones de madres, padres, profesores...

¿Qué mensaje le gustaría que el lector retuviera después de leer el libro?

Que no importa lo que piense la gente y que se aferren a la vida tal como es. Y, sobre todo, que sean totalmente sinceros a la hora de quererse y de mostrar su amor.