Juncosa ‘Embogeix’ de cultura popular

El festival Embogeix, que este año ha recorrido tres municipios de Les Garrigues, celebrará mañana su última jornada en Juncosa coincidiendo con la Fira del Oli que comienza hoy. La actividad arrancará a las 15.00 con el taller L’art efímer de les catifes florals, seguido de un pasacalles a las 17.00. A las 18.00 una merienda popular dará paso al espectáculo Màgia i humor del dúo Magic Dúo (18.30). La clausura llegará a las 19.00 con el concierto de Samuel Arderiu.