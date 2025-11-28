La paleta de posibilidades del color amarillo, en la 5ª Setmana de l’Art

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La conmemoración de la quinta edición de la Setmana de l'Art a Catalunya arrancó ayer en el Museu de Lleida con la visita guiada El museu en groc, que tuvo este color como hilo conductor. Estaba previsto que Esther Balasch, conservadora de la pinacoteca, condujera la actividad, que exploró la paleta de posibilidades que ofrece el amarillo en diferentes obras de arte. La Setmana de l’Art se prolonga hasta el próximo viernes, 5 de diciembre.